Der GAK 1902 startet ab der Saison 2021/22 mit einem Frauenteam in die neue Saison. Gespielt wird in der vierten Spielklasse. Das gibt der Grazer Traditionsklub am Donnerstag bekannt. Trainerin wird Jasmin Pistotnik, die ab sofort nach neuen Spielerinnen für ihr Team sucht.

Der GAK 1902 geht den nächsten Schritt in der Entwicklung und wird ab diesem Sommer erstmals seit 2012, als der GAK zusammen in Kooperation mit dem DFC Leoben letztmalig in einem Frauenbewerb antrat, wieder an einer reinen Frauenmeisterschaft teilnehmen - und diesmal eigenständig als GAK 1902.

"Die Basis für unser neues Frauenteam wurde von unseren GAK Juniors in den letzten Jahren gelegt, die bereits vor drei Jahren mit den GAK Girls eine eigene Mädchenfußball-Sektion aufgebaut haben. In dieser Zeit haben die GAK Girls zahlreiche Mädels nicht nur zum Fußball gebracht, sondern sie dort auch weiterentwickelt und gefördert", schreibt der Klub in einer Aussendung.

Die Arbeit der Juniors sei es auch, "die diese Gründung unseres ersten Frauen Teams jetzt schon möglich macht, hat man doch mit zwei eigenen Mädchen Teams (U11 & U14) bereits sehr gute Strukturen für die Zukunft geschaffen, die in nächster Zeit natürlich weiter ausgebaut werden. Diese bereits herrschenden Strukturen in der derzeitigen U14, erlauben es uns auch, einen Großteil der Spielerinnen ab Sommer in unser Frauenteam zu integrieren - was aber externe Spielerinnen natürlich nicht ausschließt", so der GAK weiter.

Mit der Gründung des Frauenteams kehrt der GAK auch wieder mit einer ersten Mannschaft nach Weinzödl als Spielort zurück. Gleich wie damals die Herrenmannschaft, steigen auch die Frauen in der untersten Liga ein, welche bei den Frauen die Oberliga des STFV (4.Liga) ist.

von Ligaportal, Foto: GAK