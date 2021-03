Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das abgebrochene Meisterschaftsspiel SV Horn gegen Young Violets Austria Wien mit dem zum Zeitpunkt des Abbruchs feststehenden Spielstand von 1:4 zu werten.

Der Horn-Spieler Amro Lasheen brach in der 53. Spielminute bewusstlos am Spielfeld zusammen, woraufhin das Spiel abgebrochen wurde (Ligaportal berichtete: Dramatische Szenen in der 2. Liga: Spielabbruch nach Zusammenbruch eines Spielers).

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller