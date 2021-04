Am Sonntagvormittag gastiert der GAK beim FC Blau-Weiß Linz. Vor dem Duell liegen die Rotjacken mit einem Spiel mehr auf dem Konto acht Punkte hinter den drittplatzierten Linzern. An Motivation sollte es den Spielern von Trainer Gernot Plassnegger für das Topduell jedenfalls nicht mangeln, kamen doch am Samstag rund 100 GAK-Fans zum Abschlusstraining der Rotjacken, um die Mannschaft einzupeitschen.

Etwa 100 GAK-Fans haben sich Ligaportal-Informationen zufolge am Samstag am Trainingsgelände eingefunden, um die Rotjacken für das Duell gegen den FC Blau-Weiß Linz zu motivieren. 30 Minuten lang sorgte die GAK-Kurve für gute Stimmung beim Abschlusstraining des aktuellen Tabellensechsten.

von Daniel Ringsmuth & Rene Dretnik, Fotos: zVg