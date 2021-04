Unglaubliche Szenen spielten sich in den vergangenen Minuten beim 2. Liga-Topspiel zwischen Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt ab. Fans von Wacker Innsbruck hatten unmittelbar nach dem 2:0 durch Lukas Fridrikas in der 28. Minute Bengalos in das Stadion geschossen. Ein Feuerwerkskörper landete unter dem Stadiondach und soll mehrere Vogelnester in Brand gesetzt haben. Das sei dem ORF vom Spielfeldrand bestätigt worden.

Schiedsrichter Felix Ouschan ließ die Partie zwischenzeitlich weiterlaufen, während der Brand noch in vollem Gange war. Kurz vor dem Pausenpfiff traf die Feuerwehr ein und konnte den Brand nach einiger Zeit löschen. In Kürze wird das Spiel fortgesetzt.

