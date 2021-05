Der GAK empfing am Freitagabend im Rahmen der 26. Runde in der 2. Liga den SV Horn. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konntne dieser Rolle - blickt man nur auf das Ergebnis auch gerecht werden. Das Spiel endete 5:0 für die Grazer. Allerdings wehrte sich Horn mit allen Kräften und hatte bis zum 3:0 eine Vielzahl an Top-Möglichkeiten für Anschlusstreffer und Ausgleich. Am Ende jubelten aber die Grazer.

Führung für den GAK

Das Spiel beginnt mit starken Grazern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern ehe der GAK in Führung geht. Lukas Gabbichler setzt sich auf halb-rechts ganz leicht durch und lässt seinen Gegenspieler stehen. Der 22-jähirge macht dann noch ein paar Meter und zieht flach ab - der Ball schlägt flach im langen Eck ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber gleich nachlegen, was auch gelingen. Nach dem 1:0 in der 13. Minute steht es in der 18. Minute 2:0. Andree Neumayer bringt im eigenen Strafraum Josef Weberbauer zu Fall. Schiedsrichter Ebner hat keine andere Wahl und zeigt sofort auf den Punkt. Martin Harrer tritt an und versenkt den Ball im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Der SV Horn tut sich schwer und findet in diesem Spiel überhaupt nicht statt. Die Niederösterreicher sind chancenlos. Der GAK hat Spiel und Gegner gut im Griff. Plötzlich finden die Gäste aber doch eine tolle Chance vor: Ein Freistoßball kommt von halb-links hoch auf den zweiten Pfosten. Marco Siverio Toro kommt in weiterer Folge unbedrängt aus spitzen Winkel zum Abschluss - drüber. Dann plätschert das Spiel dahin, Horn hat jetzt aber besseren Zugriff. Kurz vor der Pause dann die beste Gelegenheit auf den Anschlusstreffer: Stefan Pfeifer bekommt im eigenen Strafraum die Kugel an den Arm. Schiedsrichter Ebner steht gut und entscheidet auf Strafstoß. Michael Cheukoua tritt zum Strafstoß an und scheitert an Keeper Jakob Meierhofer, der super parieren kann. In der Nachspielzeit vergibt Horn den nächsten Sitzer - mit etwas Glück taucht Michael Cheukoua alleine vor Keeper Jakob Meierhofer auf. Der Schlussmann der Grazer aber mit der nächsten Glanzparade.

Horn vergibt Top-Chancen

Dann geht es in die Pause. Horn ist gleich nach Wiederbeginn wieder gefährlich. 20 Sekunden ist die zweite Halbzeit alt und die Gäste mit dem guten Torabschluss von Michael Cheukoua. Der 24-jährige setzt sich auf halb-rechts gut durch und zieht ab. Keeper Jakob Meierhofer ist aber auf dem Posten und kann parieren. Dann aber ein Konter der Grazer - guter Ball in die Spitze. Lukas Gabbichler nimmt sich die Kugel schön mit, zum Abschluss kommt Gabbichler aber nicht. Der Ball landet bei Josef Weberbauer, dieser kommt zum Abschluss. Keeper Sebastian Gessl packt aber ganz sicher zu. Das Spiel geht dann Hin und Her. Der Ball kommt flach von rechts in die Mitte. Am Elfmeterpunkt kann Horns Daniel Owusu die Kugel gut behaupten. Der Mann aus Ghana mit der tollen Drehung und dem Abschluss - ganz knapp vorbei. Dann bringt GAKs Lukas Gabbichler den Ball per Stanglpass von rechts gut auf den ersten Pfosten. Dominik Hackinger kommt aber um einen Schritt zu spät. In der 27. Minute wieder Horn mit einem Angriff über rechts - der Ball kommt von Bauer flach in die Mitte. Michael Cheukoua und auch Stephan Schimandl kommen aber aus guter Position nicht richtig zum Abschluss. Horn hätte sich in der Zwischenzeit den Anschlusstreffer oder sogar den Ausgleich verdient.

Entscheidung fällt

Kurz darauf GAKs Josef Weberbauer mit dem super Pass in den gegnerischen Strafraum. Martin Harrer löst sich, kommt aus guter Position zum Abschluss, Keeper Sebastian Gessl aber mit einer Glanzparade. Dann wieder der GAK: Josef Weberbauer mit der guten Flanke von rechts auf den zweiten Pfosten. Thomas Fink kann dort die Kugel aber nicht mehr richtig kontrollieren und auf das Gäste-Tor bringen. Horn versucht es dann mit einem direkten Freistoß, doch weiter kein Tor. Es bleibt beim 2:0. Der GAK macht es in der Schlussphase dann aber besser und dreht noch einmal auf. In der 74. Minute ein Freistoß von links, der Ball kommt auf das Tor und wird von Keeper Gessl nur schlecht in das Zentrum abgewehrt. Aus dem Rückraum, knapp vor der Strafraumgrenze, zieht dann Gerald Nutz ab, der Ball wird noch deutlich abgefälscht - das Leder zappelt im Netz. Im Gegenzug eine Flanke von links kommt mustergültig auf den zweiten Pfosten. Julian Klar hat das Tor am Fuß - drüber. Dann bekommen die Grazer einen Elfmeter zugesprochen. Thomas Zündel tritt an und verwandelt. Schiri Ebner lässt den Strafstoß aber wiederholen. Zündel behält aber abermals die Nerven - ganz souverän verwandelt. Den Schlusspunkt setzen wieder die Grazer mit einem Angriff über rechts. Die Flanke kommt, diese wird von Horn ganz schlecht geklärt. Dominik Hackinger hat an der Strafraumgrenze, zentrale Position, freie Schussbahn - der Ball schlägt flach im Eck ein. Dann ist die Begegnung vorbei und der GAK jubelt zwar verdient, aber der Sieg ist in der Höhe schmeichelhaft.