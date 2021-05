Vieles deutet darauf hin, dass es am Ende dieser Saison eine Relegation zwischen dem Tabellenletzten der Tipico Bundesliga und Austria Klagenfurt oder Wacker Innsbruck geben wird. Vier Runden vor Schluss liegen die Tiroler acht Punkte hinter Rang zwei, Klagenfurt gar neun Zähler. Für einen direkten Aufstieg müsste eine der beiden Mannschaften in die Top Zwei kommen.

Die Innsbrucker liegen vor dem 27. Spieltag einen Punkte vor der Austria aus Klagenfurt: „Sie haben es selbst in der Hand, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und auf einen Ausrutscher hoffen. Innsbruck ist also im Vorteil. Aber in der finalen Phase der Saison kann alles passieren. Wichtig ist, dass wir hellwach sind", sagt Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport der Austria Klagenfurt.

Austria Klagenfurt bekommt es am Sonntag daheim mit den OÖ Juniors zu tun: „Es macht für mich wenig Sinn, sich damit zu beschäftigen, wer es mit wem zu tun bekommt. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen – das gilt für uns genauso wie für Wacker“, sagt Austria-Coach Peter Pacult, der von einem „sehr talentierten Gegner“ spricht.

Die personelle Situation entspannt sich im Vergleich zum Match in Lustenau zumindest ein wenig: Phillipp Hütter kehrt nach Gelbsperre in den Kader zurück, zudem nahmen die Verteidiger Herbert Paul und Maxi Moreira das Training mit der Mannschaft wieder auf. Ob sie gegen die Juniors schon wieder zum Aufgebot zählen, entscheidet Pacult nach der Abschlusseinheit am Samstag.

