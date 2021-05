Der GAK verpflichtet Markus Rusek vom SK Austria Klagenfurt. Der Kapitän der Austria wechselt zur kommenden Saison an die Mur. Der 27-jährige Wiener unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Der routinierte Mittelfeldmann bringt es auf mehr als 191 Partien in der 2. Liga und 15 Bundesliga-Spiele. In den vergangenen Jahren lief der Wiener für FC Admira Wacker Mödling, SV Horn, SC Wiener Neustadt und in den vergangenen drei Spielzeiten für SK Austria Klagenfurt auf.

Stimmen zum Transfer

Sportdirektor Dieter Elsneg über die Neuverpflichtung: "Mit Markus Rusek haben wir einen Top-Mann für die 6er-Position verpflichten können, der alle Anforderungen, die wir ausgearbeitet haben, voll erfüllt."

Auch Rusek blickt der neuen Aufgabe positiv entgegen: "Der GAK ist in Österreichs Fußball immer noch eine Top-Adresse. Dementsprechend groß ist meine Vorfreude auf die kommenden Jahre. Auch meine Familie freut sich darauf, unseren Lebensmittelpunkt nach Graz zu verlegen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media