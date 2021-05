Joachim Standfest und der SKU Amstetten gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Wie der Zweitligist am Samstag in einer Aussendung bekannt gibt, wird die Zusammenarbeit mit Ende dieser Meisterschaft beendet. Somit wird Joachim Standfest zum Saisonfinale in Horn das letzte Mal auf der Trainerbank des SKU Amstetten sitzen.

Profimannschaft wird ab der neuen Saison in eine neu gegründete GmbH ausgelagert

"Sowohl Trainer Standfest als auch die SKU-Vereinsführung werden sich nach diesem schwierigen Jahr der Pandemie neu orientieren. Der SKU wird mit einer neuen sportlichen Führung und einem an mehreren Positionen veränderten Kader in die vierte Bundesligasaison starten", heißt es in der Mitteilung.

Auch in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht will der Verein einen Neustart hinlegen. Die Profimannschaft wird ab der neuen Saison in eine neu gegründete GmbH ausgelagert. "Damit wird ein professionelleres Arbeiten in nahezu allen Bereichen des Klubs zum Ziel gemacht. Die neuen Entscheidungsstrukturen haben auf die erwähnten Schritte auch Einfluss genommen", gibt der SKU bekannt.

Harald Vetter (Sportlicher Leiter): „Wir danken Joachim Standfest für das abgelaufene Jahr. Joachim ist ein 100%iger Profi und ein toller Mensch zugleich. Er ist ein absoluter Fachmann und hat uns in einem überaus schwierigen Jahr geholfen. Wir beenden unsere Zusammenarbeit, weil beide Seiten eine neue Herausforderung suchen.“

Joachim Stanfest (Cheftrainer): „Ich danke dem Verein dafür, dass er mir das Vertrauen für meine erste Cheftrainerposition gegeben hat. Die zweite Liga mit seiner halbprofessionellen Ausrichtung ist ein schwieriger und interessanter Bewerb zugleich. Das war für mich auch Neuland und ich habe neue Erfahrungen gesammelt. Bis Saisonende können wir noch alle unsere gesteckten Ziele erreichen, dem gilt unsere volle Konzentration. Ich wünsche dem SKU nur das allerbeste für die Zukunft.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media