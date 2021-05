Torhüter Lucas Bundschuh hat seinen Vertrag beim FC Dornbirn um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Der 25-jährige Schlussmann wechselte im Juli 2019 vom bayrischen Landesligisten 1. FC Sonthofen auf die Birkenwiese und bestritt seitdem insgesamt 52 Spiele in zwei Saisons für den FC Dornbirn, in welchen er elfmal seinen Kasten sauber halten konnte. Mit 2430 Spielminuten in 27 Einsätzen der aktuellen Saison ist Bundschuh der Dauerbrenner bei den Rothosen.

„Es macht mir viel Spaß beim FC Dornbirn im Tor zu stehen, weil ich sehe, wie wir uns auf und abseits des Platzes von Tag zu Tag weiterentwickeln! Ich freue mich, dass es jetzt endlich mit der Vertragsverlängerung geklappt hat und bin schon heiß darauf, gemeinsam unsere neuen Ziele zu erreichen“, äußert sich Bundschuh zu seiner Verlängerung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media