Christoph Freitag wechselt vom SC Austria Lustenau zum SK Vorwärts Steyr. In seiner Karriere blickt Freitag bereits auf über 260 Spiele in den zwei höchsten Ligen zurück – 80 davon in der Bundesliga. Nun unterschreibt er für die kommenden zwei Jahre beim SK BMD Vorwärts Steyr.

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph unseren Wunschspieler für diese Position für uns und unsere Idee begeistern konnten. Es war uns wichtig, dass wir einen Spieler finden, der neben den spezifischen Anforderungen am Platz auch Routine und Führungsqualität mitbringt. Damit haben wir einen zentralen Baustein für unsere Kaderplanung erfolgreich abgeschlossen“, so der sportliche Leiter Jürgen Tröscher.

Nach seinen ersten fußballerischen Schritten in Knittelfeld zog es den gebürtigen Steirer mit 14 Jahren zu Austria Wien, wo er seine Ausbildung genoss. In der zweiten Mannschaft absolvierte er auch seine ersten Spiele in der 2. Liga, bevor er 2012 nach Wiener Neustadt und damit in die Bundesliga wechselte.

Von 2015 bis 2019 war Christoph Freitag bei Wacker Innsbruck. Dort erlebte er sowohl den Auf- als auch Abstieg in die Bundesliga und trug regelmäßig die Kapitänsbinde. Der 31-Jährige kommt nun von Ligakonkurrent Austria Lustenau, wo er die letzten beiden Saisonen mit der Kapitänsbinde auflief.

„Die offenen Gespräche und sehr fairen Verhandlungen haben mir schnell ein gutes Gefühl gegeben. Dass Trainer, Co-Trainer und sportlicher Leiter für ein Gespräch extra nach Vorarlberg gekommen sind, hat mir imponiert. Ich mag Vereine mit einer Tradition und einer Fankultur – da bin ich in Steyr richtig“, so Christoph Freitag über seine Beweggründe des Wechsels.

„Meine Frau und ich erwarten bald unser zweites Kind. Dass ich meinen Lebensmittelpunkt mit meiner Familie nun wieder näher Richtung Steiermark und zur restlichen Familie legen kann, spielt mittlerweile auch schon eine Rolle für mich“, gibt Christoph, der sich bereits im Umzugsstress befindet, Einblicke in sein Privatleben.

„Wir im Trainerteam freuen uns sehr, dass sich Christoph für den SKV entschieden hat! Mit seiner Erfahrung wird er das rot-weiße Mittelfeld verstärken. Dabei soll er auch junge Spieler unterstützen, ihnen Sicherheit geben und bei ihrer Entwicklung helfen. Ein Konzept, das bereits mit Alberto Prada in der Verteidigung Erfolge vorzuweisen hat“, so Trainer Andreas Milot über die zukünftigen Aufgaben von Christoph Freitag.

„Ich blicke in meiner Karriere bereits auf viele Stationen zurück. Ich denke da kann ich einiges weitergeben. Es reizt mich, dass bei der Vorwärts nicht alle Profis sind und es viele junge Spieler gibt. Ich freue mich darauf den Jungen etwas beizubringen und ihnen zu zeigen, worauf es am Weg zum Profi ankommt“, ist Christoph Freitag bereit für seine kommenden Aufgaben.

