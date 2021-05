Stefan Pfeifer und Thomas Zündel werden in der kommenden Saison nicht Teil des GAK-Kaders sein. "Dieser Schritt wurde mit beiden Spielern in den vergangenen Tagen fixiert", gibt der Zweitligist am Samstag in einer Aussendung bekannt.

"Es war keine leichte Entscheidung, uns von Stefan Pfeifer und Thomas Zündel zu trennen. Beide Spieler haben in den vergangenen Spielzeiten vollen Einsatz für den GAK gezeigt und tagtäglich hart für den Erfolg des Vereins und für dessen Fans gearbeitet. Dafür gilt Ihnen großer Dank! Wir wünschen Stefan Pfeifer und Thomas Zündel alles Gute für Ihre berufliche und private Zukunft," betont Sportkoordinator Dieter Elsneg.

Thomas Zündel hat dem GAK bereits mitgeteilt, nicht mehr weiter im Profifußball aktiv sein zu wollen. Zündel ist in 40 Pflichtspielen im roten Trikot aufgelaufen. Pfeifer brachte es auf bislang 72 Einsätze für den GAK.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller