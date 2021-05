Der FC Juniors OÖ hat in der letzten Runde der 2. Liga einen überraschenden 1:0-Auswärtserfolg gegen den FC Wacker Innsbruck gefeiert und damit einen Saisonabschluss nach Maß verbucht. Jan Boller sicherte den Juniors mit einem herrlichen Freistoßtor aus 30 Metern den Sieg gegen die Innsbrucker, die damit den Einzug in die Relegation verpassten.

Cheftrainer Andreas Wieland freute sich über den Sieg: „Unser Ziel vor dem Spiel war es mit einem positiven Gefühl in den Urlaub zu gehen und ein gutes Spiel abzuliefern. Das ist uns heute, denk ich, in einem sehr intensiven Spiel, sehr gut gelungen. Ab 14. Juni greifen wir wieder an und starten in die Vorbereitung zur neuen Saison.“

"Diese Punkte waren ganz wichtig für uns. Wir hatten das Ziel die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Das ist uns gelungen. Wir haben ein echt gutes Spiel abgeliefert, jeder war voll da. Ich freu mich natürlich über mein Tor", jubelte Torschütze Jan Boller.

Die OÖ Juniors beendeten die Saison auf dem achten Tabellenplatz.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media