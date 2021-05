Der FC Blau-Weiß Linz krönte am vergangenen Sonntag eine sensationelle Saison mit dem Meistertitel in der 2. Liga. Ein 1:1-Remis gegen den FC Liefering genügte den Linzern, um im direkten Duell den ersten Platz zu verteidigen. Nach Schlusspfiff gab es für die Meisterkicker und Betreuer des FC Blau-Weiß Linz kein Halten mehr.

Im Anschluss an den Riesenerfolg wurde ein Partymarathon gestartet. "Und wer gedacht hätte, dass die Feier am heutigen Dienstag bereits vorbei wäre, der hat sich gewaltig getäuscht", schreibt der FC Blau-Weiß Linz auf seiner Homepage. In einem Protokoll dokumentiert der frischgebackene Meister den Partyverlauf:

Im Anschluss an die Feierlichkeiten in Salzburg hat sich unsere Mannschaft auf die Rückreise nach Linz begeben, wo sie dann zu später Stunde im Linzer Donauparkstadion von zahlreichen Fans frenetisch begrüßt wurde. Trainer Ronny Brunmayr sprach von einer Gänsehautstimmung vom aller Feinsten! Es wurde dann mit den Fans auf den Titel angestoßen, ehe es dann weiter in den Sportpark Liessfeld ging, wo die Mannschaft die Nacht mit ihren Partnerinnen ausklingen ließ.

Am darauffolgenden Montag um 10:00 Uhr war Abfahrt nach Velden am Wörthersee. Legendär schon jetzt die Einfahrt des Mannschaftsbusses in die Corona-Teststraße in Traun. Am Wörthersee angekommen, ließen die Spieler und Betreuer dann im wahrsten Sinne des Wortes die Partysau so richtig raus. Sportdirektor Tino Wawra brachte es auf den Punkt: „All jenen, welchen in Velden der Name Blau-Weiß bislang noch nicht geläufig war – wir haben das korrigiert.“

Toni Polster und auch Frankurt-Legionär Martin Hinteregger waren unter den Gratulanten und gesellten sich zu unseren Feierbiestern, welche nach wie vor den Wörthersee unsicher machen. Die Rückkehr nach Linz ist für den morgigen Mittwoch „vorgesehen“!

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media