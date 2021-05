Der FAC präsentiert mit Thomas Komornyik den ersten Neuzugang für die kommende Saison 2021/22. Der 20-jährige Österreicher spielte in der vergangenen Saison bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern und verstärkt ab sofort den Floridsdorfer Zweitligisten.

„Wir hatten Thomas schon auf unserem Radar, bevor er im vergangenen Sommer den Schritt nach Deutschland gewagt hat - umso mehr freut es mich, dass es nun mit einer Verpflichtung geklappt hat. Thomas ist ein junger, unheimlich schneller Spieler, der in der Offensive universell eingesetzt werden kann und über einen enorm starken linken Fuß verfügt. Wir freuen uns sehr darüber, dass Thomas sich dazu entschieden hat, seine ersten Schritte im Profi-Fußball bei unserem FAC zu gehen und sind davon überzeugt, dass er sich hier in Floridsdorf bestmöglich weiterentwickeln kann", sagt FAC-Manager Sport Lukas Fischer.

Auch Komornyik freut sich bereits auf die neue Herausforderung in seiner Heimatstadt Wien: „Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison für den FAC auflaufen zu dürfen. Zudem bin ich sehr glücklich, wieder zu Hause in Wien zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Schritt wichtig für meine weitere Entwicklung ist und hoffe natürlich, dass ich auf Einsatzzeiten komme und der Mannschaft weiterhelfen kann.

Komornyik wechselte im Jahr 2014 vom ASV 13 in die Akademie des SK Rapid Wien, ehe er drei Jahre später wieder zurück zu seinem Stammklub nach Wien-Hietzing wechselte. Dort schaffte er im zarten Alter von 17 Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft, entwickelte sich zum Stammspieler und stieg mit der ASV 13 in der Saison 2017/18 in die Wiener Stadtliga auf.

Nachdem er in der Saison 2019/20 sieben Tore in siebzehn Spielen für die Hietzinger erzielen konnte, wechselte der gebürtige Wiener im vergangenen Sommer zur zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga Bayern, in der aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur drei Spieltage gespielt werden konnten.

