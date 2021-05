Jan Gassmann trägt in der kommenden Saison 2021/22 das Trikot des Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 23-jährige Steirer spielte bis zum vergangenen Sommer vier Jahre bei den Young Violets Austria Wien in der 2. Liga, ehe er in die zweite slowenische Liga zu NK Drava Ptuj wechselte. Nach einem Jahr im Ausland kehrt der Linksverteidiger nun nach Wien zurück.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer zur Neuverpflichtung: „Mit Jan Gassmann ist es uns gelungen einen sehr interessanten Spieler zum FAC zu holen, der für einen 23-Jährigen bereits viel Erfahrung mitbringt. Jan hat in der 2. Liga bereits bewiesen was in ihm steckt und konnte nun bei seiner ersten Auslandsstation weiter reifen. Wir sind davon überzeugt, dass Jan uns dabei helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und freuen uns auf die neue Saison mit ihm.“

Auch Gassmann blickt der neuen Saison mit dem FAC bereits vorfreudig entgegen: „Ich freue mich sehr, wieder zurück in Wien zu sein. Die guten Gespräche mit dem FAC und die Plattform 2. Liga waren ausschlaggebend für meine Entscheidung, hier zu unterschreiben. Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung und werde alles daran setzen, um mit der Mannschaft Erfolge zu feiern.“

Gassmann begann seine Fußballkarriere beim südsteirischen Traditionsverein SV Flavia Solva und empfahl sich über die GAK Jugend, den SC Kalsdorf und den SV Lebring im Sommer 2016 für die Young Violets Austria Wien. Bei den jungen Violetten avancierte Gassmann ab dem Aufstieg in die 2. Liga im Sommer 2018 zum Stammspieler und brachte es in zwei Jahren auf 42 Zweitliga-Einsätze. Im August des Vorjahres wagte der 23-Jährige dann den Sprung ins Ausland zu NK Drava Ptuj nach Slowenien, wo er in der Herbstsaison in jedem Spiel in der Startelf stand. Im Frühjahr löste Gassmann, unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet, seinen Vertrag bei den Slowenen auf und trägt ab sofort das Trikot des FAC Wien.

von Ligaportal, Foto: FAC