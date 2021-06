Mit 39 Toren und 11 Assists in 31 Pflichtspielen hat sich Fabian Schubert für einen Transfer ins Ausland interessant gemacht. Wie der Goalgetter des FC Blau-Weiß Linz in einer auf Facebook ausgestrahlten Sendung "Rück-V - die große LIVE Retrokicktive" zugibt, befindet er sich aktuell in Verhandlungen mit einem Klub aus Deutschland sowie einem Verein aus der Schweiz.

Beim Verein aus Deutschland dürfte es sich um Zweitligist Jahn Regensburg handeln. Zudem soll noch ein Erstligist aus der Schweiz im Rennen sein.

Indes schaut sich der frischgebackene Meister der 2. Liga nach Verstärkungen um. Wie die OÖN berichten, soll Tom Zimmerschied vom FC Dornbirn nach Linz wechseln. Der 22-jährige Deutsche hat in der abgelaufenen Saison sieben Tore und sieben Assists verbucht.

"Ein interessanter Spieler, der zu unserer Philosophie passen würde", wird Sportdirektor Tino Wawra zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media