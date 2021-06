Mit Ende der Saison 2020/21 verlässt ein Leistungsträger den SKU Amstetten. Der langjährige Mannschaftskapitän und „Urgestein“ Matthias Wurm wechselt zum ASK Ybbs in die 2. NÖ-Landesliga. Der langjährige Kapitän und Eigenbauspieler gehörte genau zehn Jahre lang der ersten Mannschaft des SKU an.

Im Sommer 2011 trat Wurm unter Trainer Panholzer der Landesliga-Meistermannschaft bei. In der Ostliga reifte der junge Mann aus dem eigenen Nachwuchs früh zum Leistungsträger heran. Im Mittelfeld glänzte Matthias Wurm mit brillianter Technik, einem hohen Laufpensum und viel Spielwitz.

Der Aufstieg in die 2. Liga unter Trainer Robert Weinstabl zählte zu den vielen Highlights in der Karriere von Matthias Wurm. Die Cup-Fights gegen RB Salzburg, gegen den LASK oder zweimal gegen Rapid Wien erlebte Matthias auf dem Feld hautnah mit. Trainer Jochen Fallmann bewertete die Leistungen seines Kapitäns in Interviews häufig mit dem Prädikat „Wurm – überragend“.

Matthias Wurm: „Ich verlasse den SKU Ertl Glas mit weinenden Augen, obwohl ich mich selbst für meinen Abschied entschieden habe. Der SKU war bis jetzt mein Herzensverein, dem ich als Amstettner in früher Kindheit beigetreten bin. Besonders schwer ist für mich, dass ich mich wegen Corona vom Amstettner Publikum nicht verabschieden konnte. Ich bin mit 28 Jahren in erster Linie Ehemann und mittlerweile stolzer zweifacher Familienvater mit einem tollen Hauptjob bei einer Bank in Amstetten. Dazu Profifußball und zurzeit noch Hausbau brachten mich nun zur Entscheidung, meine Karriere beim SKU Ertl Glas etwas früher zu beenden als ich selber eigentlich wollte. Ich werde in die 2. Landesliga zum ASK Ybbs wechseln und hoffe dort auf weitere schöne Jahre im Amateurfußball. Man wird mich sicher oft auf der Tribüne im Ertl Glas-Stadion treffen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media