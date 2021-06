Der FAC präsentiert am heutigen Mittwochnachmittag mit Lukas Gütlbauer den vierten Neuzugang für die kommende Saison 2021/22. Der 20-jährige Torhüter wird für ein Jahr von der SV Guntamatic Ried ausgeliehen. In der vergangenen Saison 2020/21 fasste Gütlbauer im Kader der Kampfmannschaft Fuß. Dort nahm er zumeist die Position des Ersatztorhüters ein und feierte erst vor kurzem, am 15. Mai 2021, gegen den SCR Altach sein Bundesliga-Debüt für die Innviertler.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer erklärt: „Aufgrund dessen, dass sich Belmin Jenciragic, nach drei Jahren beim FAC, dazu entschieden hat, sich ab der nächsten Saison zu verändern, hatten wir auf der Torhüter-Position akuten Handlungsbedarf. Mit Lukas Gütlbauer ist es uns erneut gelungen ein großes Tormann-Talent nach Wien-Floridsdorf zu holen. Lukas bringt trotz seiner jungen Jahre bereits viel Erfahrung mit und zeichnet sich durch eine höchst professionelle Einstellung zum Fußballsport aus. Wir haben seit dem Aufstieg in die 2. Liga immer wieder unter Beweis gestellt, dass wir eine gute Plattform für aufstrebende Torhüter darstellen können und sind davon überzeugt, dass sich auch Lukas bei uns für höhere Aufgaben empfehlen kann.“

Auch Gütlbauer selbst blickt seiner neuen Herausforderung beim FAC vorfreudig entgegen: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für den FAC auflaufen zu dürfen und hoffe in erster Linie, dass wir gemeinsam als Mannschaft Erfolge feiern können. Mein persönliches Ziel ist es, so viel Spielpraxis wie möglich in der 2. Liga zu sammeln. Ich möchte diese Bühne nutzen, um mit guten Leistungen auf mich aufmerksam zu machen und mich im kommenden Jahr bestmöglich weiterentwickeln.“

von Ligaportal, Foto: FAC