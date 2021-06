Tom Zimmerschied verlässt den FC Dornbirn und heuert beim Hallescher FC in der dritten deutschen Liga an. Das gibt der 2. Liga-Klub am Donnerstag bekannt. Der 22-jährige Deutsche überzeugte in der abgelaufenen Spielzeit mit sieben Toren und ebenso vielen Vorlagen. Zimmerschied war im August 2020 von der 4. deutschen Liga zum FC Dornbirn gewechselt. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures