Mag. Gerald Säumel wurde im Rahmen der letzten Vorstandssitzung des GAK per einstimmigen Beschluss in den Vorstand kooptiert. Der Langzeitkapitän soll als Bindeglied zu den GAK Juniors agieren. Nun übernimmt der 35-jährige Jurist Verantwortung auf höchster Vereinsebene und wird in den Vorstand aufgenommen.

„Gerald war seit langem mein Wunschkandidat. Durch eine berufliche Veränderung ist es ihm nun endlich möglich diese Funktion zu übernehmen. Als Spezialist für Arbeitsrecht bringt er wertvolle Expertise in unser Team ein", wird Obmann René Ziesler auf der Vereinshomepage zitiert.

Mag. Gerald Säumel hat vor kurzem ein Engagement bei einer Bank angenommen, lebt in Graz und hat eine Tochter.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller