Rolf Landerl ist der neue Cheftrainer beim SV Horn. Der 45-Jährige gebürtige Wiener trainierte zuletzt den VFB Lübeck in der 3. deutschen Liga. „Es war uns sehr wichtig einen Trainer zu holen, der schon einige Erfahrung sammeln konnte. Genau über diese verfügt unser neuer Trainer Rolf Landerl der uns in den Gesprächen sehr überzeugt hat. Wir sind sehr erfreut, dass sich Rolf für uns entschieden hat und wir diese wichtige Personalentscheidung klären konnten“, so Andreas Zinkel, Geschäftsführer des Klubs aus der 2. Liga.

Rolf Landerl startete seine Trainerkarriere im Erwachsenenfußball 2012 bei SV St. Margarethen (Burgenlandliga), wo er als Spielertrainer tätig war. Ab der darauffolgenden Saison coachte Landerl für drei Spielzeiten die zweite Mannschaft des FC Admira Wacker Mödling in der Regionalliga Ost, ehe er zur Saison 2016/17 das Traineramt bei der deutschen Regionalligamannschaft VFB Lübeck übernahm und die Mannschaft im oberen Tabellendrittel etablierte. In der Saison 2019/20 gelang ihm mit seiner Mannschaft der Aufstieg in die 3. Liga. Nach Tabellenplatz 19 muss der Verein für die kommende Spielzeit jedoch wieder den Gang in die Regionalliga antreten.

Als Spieler war Landerl vor allem als Legionär unterwegs. So zählten zu seinen Auslandstationen unter anderem Inter Bratislava, AZ Alkmaar, FC Penafiel (Portugal), FC Sopron und der VFB Lübeck. In Österreich war der ehemalige offensive Mittelfeldspieler beim GAK und bei der Admira in der Bundesliga aktiv. Ausgerechnet gegen Deutschland kam Landerl zu seinem einzigen Einsatz in Österreichs A-Nationalteam.

Rolf Landerl: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die guten Möglichkeiten beim SV Horn. Gemeinsam werden wir hart arbeiten, um unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen. Es ist schön wieder in der Heimat zu sein.“

