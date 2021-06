Der FAC ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden und präsentiert mit Patrick Puchegger seinen fünften Sommer-Neuzugang. Der gebürtige Niederösterreicher, der für den SK Sturm Graz und den SKN St. Pölten bereits in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist, absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten 70 Zweitligapartien für den SKU Amstetten.

FAC Manager Sport Lukas Fischer zur Verpflichtung des Defensivspielers: „Nach dem Wechsel von Tin Plavotic in die Bundesliga zur SV Ried hatten wir natürlich Handlungsbedarf auf der linken Innenverteidigerposition. Mit Patrick ist es uns gelungen, nicht nur einen sehr erfahrenen Profi zum FAC zu holen, sondern auch einen Spieler zu verpflichten, der die 2. Liga bestens kennt und somit weiß, worauf es ankommt. Ich freue mich, ihn in der kommenden Saison im FAC-Dress zu sehen.“

FAC-Neuzugang Patrick Puchegger bei der Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen in meine Person und die neue Aufgabe hier beim FAC. Der Verein in Kombination mit der Stadt ist sehr attraktiv für mich. Wien ist ein bekanntes Umfeld, somit kann ich von dem Wechsel nur profitieren und freue mich, wenn es demnächst mit der neuen Saison losgeht.“

Patrick Puchegger startete seine Fußballlaufbahn in der Akademie des SKN St. Pölten, von wo ihm im Sommer 2013 der Sprung in die U19 des FC Bayern München gelang. Nach einem Jahr bei der U19 sowie drei Jahren bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters sammelte der Linksfuß erste Erfahrungen in der Österreichischen Fußball Bundesliga beim SK Sturm Graz sowie anschließend beim SKN St. Pölten, von wo er in den vergangenen drei Spielzeiten zum SKU Amstetten verliehen war und dort mit wettbewerbsübergreifenden 76 Einsätzen zum absoluten Stammspieler avancierte.

von Ligaportal, Foto: FAC