Mit Slobodan Mihajlovic präsentiert der FAC seinen sechsten Sommer-Neuzugang. Der 24-jährige Außenspieler stand in den beiden vergangenen Spielzeiten beim Grazer AK unter Vertrag und soll in der kommenden Saison das Offensivspiel des 2. Liga-Klubs bereichern.

FAC Manager Sport Lukas Fischer: „Ich freue mich, dass wir uns mit Slobodan einen sehr interessanten Spieler für die kommende Saison sichern konnten. Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit ist er ein Spieler, der nicht nur den Unterschied machen kann, sondern auch unser Offensivspiel, speziell auf dem Flügel, bereichern kann. Slobodan kennt die 2. Liga bereits aus den vergangenen beiden Spielzeiten beim GAK, darum sind wir überzeugt, dass er sich schnell in unsere Mannschaft und den Verein integrieren wird.“

Neuzugang Slobodan Mihajlovic bei der Vertragsunterzeichnung: „Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Ich werde einhundert Prozent für den Verein geben und bin guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“

Slobodan Mihajlovic startete seine Karriere in der Jugend des FC Wolfurt sowie der Akademie Vorarlberg. Der Sprung in den Profifußball gelang dem Vorarlberger mit serbischen Wurzeln in der Saison 2014/15 beim SV Horn. Es folgten Engagements beim FC Dornbirn und beim ungarischen Erstligisten MTK Budapest, bevor Mihajlovic den Weg zum Grazer AK fand.

von Ligaportal, Foto: FAC