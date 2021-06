Pierre Nagler verlängert seinen Vertrag beim FC Wacker Innsbruck um zwei Jahre, plus Option auf ein weiteres Jahr und wird für die kommende Spielzeit an den Zweitligisten FC Dornbirn verliehen. Der 19-jährige Offensivspieler lief in der vergangenen Spielzeit für die zweite Mannschaft des Tiroler Traditionsvereins auf.

Pierre Nagler (*09.02.2002) startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des FC Wacker Innsbruck. 2016 schaffte er den Sprung in die Akademie von St. Pölten, ehe ihn sein Weg nur ein Jahr darauf in die Akademie vom Lask führte. In Linz gelang ihm wenig später der Aufstieg zu den Oberösterreich Juniors, für die er zwölf Spiele in der zweiten Liga bestritt. Zudem absolvierte er zahlreiche Einsätze für diverse U-Nationalmannschaften Österreichs. Im vergangenen Sommer kehrte er zur zweiten Mannschaft des FC Wacker Innsbruck nach Tirol zurück.

Alfred Hörtnagl: „Pierre (Anm. Nagler) konnte trotz seins jungen Alters bereits Erfahrungen in der 2. Liga sammeln. Wir glauben der Schritt zum FC Dornbirn ist der ideale für seine Weiterentwicklung. Dort soll er wichtige Spielpraxis sammeln und sein Potenzial unter Beweis stellen. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung zeigen wir, dass wir auch weiterhin auf junge Spieler setzen wollen und diese versuchen langfristig an den Verein zu binden.“

Pierre Nagler: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung beim FC Wacker Innsbruck – das ist mein Heimatverein und ich bin sehr stolz hier spielen zu dürfen. Gleichzeitig freue ich mich, dass die Leihe zum FC Dornbirn geklappt hat. Ich möchte dort so viel Einsätze wie möglich verbuchen und mich in der zweiten Liga beweisen, um dann als reiferer Spieler nach Innsbruck zurückzukehren.“

von Ligaportal, Foto: Attila Farkas