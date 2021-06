Die Zukunft von Fabian Schubert (Torschützenkönig der abgelaufenen 2. Liga-Saison) dürfte geklärt sein: Wie der 26-Jährige gegenüber der Kronen Zeitung bestätigt, wird er am 19. Juni medizinische Tests in der Schweiz absolvieren. Es soll sich um den FC St. Gallen handeln, der die abgelaufene Saison auf dem siebenten Tabellenplatz beendete.

Fabian Schubert schoss sich mit 39 Toren in der abgelaufenen Saison in den Fokus von heimischen sowie internationalen Klubs. Nunmehr wartet also die erste Auslandsstation auf den gebürtigen Kärntner, der zuletzt auch mit einem Wechsel zu Jahn Regensburg in Verbindung gebracht wurde.

Der FC Blau-Weiß Linz wird damit den nächsten bitteren Abgang hinnehmen müssen. Neben Trainer Ronald Brunmayr (zu Eintracht Frankfurt) und Philipp Pomer (zur SV Ried) wird auch Turgay Gemicibasi die Linzer verlassen. Er bestätigte zuletzt gegenüber Ligaportal.at seinen Wechsel zu Austria Klagenfurt (Der Aufsteiger schnappt sich einen Meisterkicker: Gemicibasi vor Unterschrift bei Austria Klagenfurt).

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media