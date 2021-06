Der spusu SKN St. Pölten ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden: Stephan Helm wird ab sofort die Funktion des „Leitwolfs“ bei den Wölfen übernehmen. Der 38-jährige Burgenländer begann seine Trainerlaufbahn als Spielanalyst beim FK Austria Wien und wechselte im Anschluss zu den Grashoppers Zürich, wo er als Co-Tainer und U21-Trainer arbeitete. Zuletzt übte er seit August 2020 die Funktion des Co-Trainers beim LASK aus.

Zusätzlich wird auch Emanuel Pogatetz das Trainerteam des spusu SKN St. Pölten verstärken. Der Ex-Internationale, der in seiner aktiven Zeit unter anderem auf mehrere Stationen in Deutschland und England, sowie 61 Nationalteameinsätze zurückblicken kann und zuletzt ebenfalls im Trainerteam des LASK aktiv war, wird ab sofort als Co-Trainer bei den Wölfen, die den bitteren Gang in die 2. Liga antreten müssen, tätig sein.

Cheftrainer Stephan Helm: „Ich freue mich sehr gemeinsam mit Emanuel diese Aufgabe in Angriff nehmen zu können. Wir haben bereits seit einem Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet und werden in der täglichen Arbeit auf Augenhöhe an die Sache herangehen. Der Fokus liegt in den nächsten Tagen nun darauf, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison auf die Beine zu stellen. Darauf werden wir uns nun voll und ganz konzentrieren.“

Sportvorstand Thomas Nentwich: „Für uns bietet sich jetzt die Chance auf einen Neuanfang. Diesen wollen wir mit einer Mannschaft aus jungen, dynamischen Spielern in Kombination mit erfahrenen Akteuren bestreiten. Aus meiner Sicht haben wir mit Stephan Helm und Emanuel Pogatetz genau das richtige Gespann gefunden, um diesen Weg erfolgreich beschreiten zu können. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

von Ligaportal, Foto: spusu SKN St. Pölten