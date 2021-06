Der SV Lafnitz hat am Montag die Verpflichtung von Stürmer Marco Fuchshofer bekannt gegeben. Der 20-jährige Angreifer kommt ablösefrei vom SK Rapid Wien, wo er in der abgelaufenen Saison in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. In der Saison 20/21 gelangen Fuchshofer sieben Tore und ein Assist.

von Ligaportal, Foto: Attila Farkas