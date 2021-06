Der spusu SKN St. Pölten rüstet in der Offensive weiter auf und holt mit Bernd Gschweidl einen alten Bekannten mit an Bord. Der 25-jährige Absolvent der Akademie St. Pölten war bereits in der Meistersaison 2015/20216 Teil des „Wolfsrudels“ (12 Spiele, 2 Tore, 1 Assist) und konnte zuletzt für die SV Ried seit Jänner 2020 in 38 Partien elf Treffer und fünf Vorlagen für sich verbuchen.

Der Vertrag des Offensiv-Neuzugangs läuft bis zum Ende der Saison 2022/2023 (plus Option).

Cheftrainer Stephan Helm: „Wir sind sehr froh, dass wir Bernd von unserem Projekt hier in St. Pölten überzeugen konnten. Er hat bereits öfter bewiesen, dass er in dieser Liga eine wichtige Rolle für das Team einnehmen kann und passt aus unserer Sicht sowohl charakterlich, als auch qualitativ sehr gut zu unserer Spielweise.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media