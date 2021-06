Der SKN St. Pölten gibt vier Abgänge bekannt: Wie der Absteiger in die 2. Liga am Mittwoch verkündet, werden Luan, Dor Hugi, Kofi Schulz und Reza Asadi nicht mehr für den SKN auflaufen. "Vielen Dank für insgesamt 176 Einsätze, 18 Tore und 19 Assists in den letzten Jahren", schreibt der SKN St. Pölten auf Twitter.

von Ligaportal, Foto: Attila Farkas