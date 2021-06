Der spusu SKN St. Pölten hat zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Mit Julian Tomka stößt ein Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen als Kapitän beim SV Lafnitz inklusive fünf Treffern in 25 Partien das Interesse vieler Klubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen hat, zum Rudel. Der 24-jährige Defensivspieler unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag (plus Option).

Zudem wird auch Christoph Halper dem spusu SKN erhalten bleiben. Der Vertrag der 23-jährigen Offensivkraft wurde ebenfalls um ein Jahr plus Option verlängert.

Dor Hugi, Luan Leite da Silva, Kofi Schulz und Reza Asadi werden den Verein verlassen (Ligaportal berichtete: 2. Liga: SKN St. Pölten verabschiedet vier weitere Spieler)

Cheftrainer Stephan Helm sagt: „Julian hat in der letzten Saison bewiesen, dass er einer der besten Verteidiger der Liga ist und damit sein Potenzial unter Beweis gestellt. Deshalb bin ich sehr froh, dass er unser Team ab sofort verstärken wird. Mit Christoph bleibt uns zudem ein sehr kreativer und agiler Spieler erhalten, der gut zu unserer geplanten Spielidee passt."

von Ligaportal; Foto: spusu SKN