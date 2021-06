Julian Klar wechselt zur kommenden Saison fix vom SCR Altach zum SV Horn. Außerdem werden die beiden Eigengewächse Simon Kronsteiner und Philipp Breit weiterhin das SV Horn Trikot tragen. Das gibt der 2. Liga-Klub am Mittwoch bekannt.

Der 20-Jährige Innenverteidiger Julian Klar kam in der letzten Wintertransferperiode als Kooperationsspieler von SCR Altach zum SV Horn. Nach leichten Verletzungsproblemen zum Rückrundenstart erkämpfte sich Julian seinen Stammplatz in der Innenverteidigung und kam schlussendlich auf sechs Einsätze in der 2. Liga. Nun konnte der gebürtige Niederösterreicher für die nächste Spielzeit fest verpflichtet werden.

In seine bereits sechste Saison in der Kampfmannschaft des SV Horn geht Tormann Simon Kronsteiner. Der 22-Jährige war in der Spielzeit 2020/21 unsere Nummer „Eins“ im UNIQA ÖFB-Cup. In Österreichs 2. Liga kommt Kronsteiner bis jetzt auf 16 Einsätze.

Der dritte im Bunde, Philipp Breit (18 Jahre), konnte für die nächsten zwei Saisonen an den Verein gebunden werden. Der exakt 2 Meter große Innenverteidiger vom NLZ Hollabrunn schaffte in dieser Saison den Sprung von den Amateuren in den Kader der Profimannschaft und konnte bereits seine ersten Kurzeinsätze in der Meisterschaft feiern.

„Ich bin sehr erfreut, dass wir mit 3 jungen und hochtalentierten Spielern die Verträge verlängern konnten. Philipp Breit hat aus unserem NLZ den Sprung zu den Profis geschafft, was unsere gute Arbeit im Nachwuchsbereich unterstreicht. Simon Kronsteiner hat schon einige Jahre Erfahrung im Profikader und war stets zur Stelle, wenn er gespielt hat. Julian Klar hat in der abgelaufenen Saison im Saisonfinish eine super Leistung abgeliefert. Wenn er dieses Niveau halten und sogar ausbauen kann, werden wir noch sehr viel Freude mit ihm haben“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

von Ligaportal; Foto: SV Horn