Der Kader des spusu SKN St. Pölten für die bevorstehende Saison in der 2. Liga nimmt weiter Formen an: Mit Thomas Salamon dürfen die Niederösterreicher einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der 32-jährige Linksverteidiger, der bislang in insgesamt 152 Bundesligaspielen und 104 Zweitligapartien für den FK Austria Wien, die Young Violets, den SV Mattersburg und den SV Grödig 22 Tore und 38 Assists für sich verbuchen konnte und zuletzt beim FK Suduva Marijampole in Litauen unter Vertrag stand, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag (plus Option).

Cheftrainer Stephan Helm: „Mit Thomas haben wir ab sofort einen variabel einsetzbaren Spieler, der uns mit seiner Erfahrung und Spielübersicht auf und neben dem Platz Stabilität geben wird. Zudem verfügt er über viel Gefühl im linken Fuß und passt aufgrund seiner Anlagen ideal in unser Anforderungsprofil.“

von Ligaportal; Foto: spusu SKN