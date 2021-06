Kristijan Dobras verlässt den FC Blau-Weiß Linz ablösefrei und wechselt zum FC Vaduz. Der 28-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis im Sommer 2022. Das gab seiner neuer Klub am Freitagnachmittag bekannt. Dobras erzielte in der abgelaufenen 2. Liga-Saison vier Tore in 16 Spielen. Außerdem bereitete der offensive Mittelfeldspieler sechs Treffer vor.

"Kristijan ist ein spielstarker und vielseitig einsetzbarer Spieler, der mit seiner Erfahrung und Mentalität unserer Mannschaft weiterhelfen wird. Wir freuen uns, den ehemaligen U18-Juniorennationalspieler in Vaduz willkommen zu heissen", sagt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media