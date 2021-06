Der GAK hat einen weiteren Neuzugang zu vermelden: Philipp Seidl trägt in der kommenden Saison das Dress des Grazer Traditionsklubs. Der 23-jährige Verteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag mit verreinsseitiger Option für ein weiteres Jahr.

13 Spiele in Nachwuchs-Nationalteams, 27 Spiele in der 2. Liga und fünf Einsätze im ÖFB-Cup: Philipp Seidl hat in den vergangenen Spielzeiten bereits in vielen Spielen seine Fähigkeiten als rechter Verteidiger zeigen können. Beim Nachwuchs des SV Lafnitz, in Wiener Neustadt und Kapfenberg zeigte der Steirer bereits auf. Nach eineinhalb Jahren abseits des Profifußballs will Seidl nun wieder an diese Leistungen anknüpfen.

Dieter Elsneg, sportlicher Leiter GAK 1902: "Mit Philipp Seidl gewinnt der GAK einen hochmotivierten und sehr entschlossenen Spieler, der sowohl als Außenverteidiger als auch als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette einsetzbar ist."

von Ligaportal; Foto: GAK