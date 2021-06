Torhüter Maximilian Lang verlängert seinen Vertrag beim FC Dornbirn um ein Jahr bis Sommer 2022. Der 24-Jährige geht nun in seine sechste Saison bei seinem Stammverein. Nach dem Gewinn der Regionalliga West 2018/19 stieg er mit der Mannschaft in die 2. Liga auf und bestritt seither 11 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, in der er zwei Mal seinen Kasten sauber halten konnte.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir nun die Verlängerung unter Dach und Fach gebracht haben. Es wäre möglich gewesen, nach der vergangenen Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an. Ich gehöre zum FCD und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen!“, sagt Lang zu seiner Entscheidung zur Vertragsunterzeichnung.

Indes wechselt Thomas Baldauf per Leihe von Bundesligist SCR Altach zu den Rothosen. Der 17-jährige Offensivspieler bestritt in der vergangenen Saison 21 Spiele bei der AKA Vorarlberg U18 und erzielte dabei elf Tore.

Peter Handle, Sportlicher Leiter, freut sich über die beiden Vorarlberger: „Mit Maximilian Lang verlängert ein weiterer Eigenbauspieler seinen Vertrag bis Sommer 2022 und mit Thomas Baldauf wurde ein junger Offensivspieler von Altach ausgeliehen. Wir freuen uns sehr zwei Vorarlberger Spieler in unserem Kader begrüßen zu dürfen!“

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media