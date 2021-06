Pünktlich zum Trainingsauftakt haben sich die Young Violets mit Innenverteidiger Raphael Schifferl verstärkt. Der 21-Jährige spielte zuletzt beim Wolfsberger AC und war im Frühjahr 2021 bereits zweimal bei den Veilchen auf Probe. Raphael Schifferl begann 2006 beim ATSV Wolfsberg mit dem Fußballspielen und wechselte fünf Jahre später in die Jugend des WAC. Von 2013 bis 2015 kickte er in der Akademie Steiermark/Sturm Graz, ehe er wieder zurück nach Kärnten ging.

Der 1,97-Meter-Hüne absolvierte am Montagnachmittag bereits die spotmotorischen Tests in der Kraftkammer der Generali-Arena und trainierte am heutigen Dienstag mit der Mannschaft. Schifferl bietet Harald Suchard neben Esad Bejic, Matteo Meisl und Leonardo Ivkic sowie Muhammet Araz aus der U18 eine weitere Alternative in der Innenverteidigung.

Raphael Schifferl: "Ich freue mich, dass es mit dem Transfer geklappt hat, Austria Wien ist ein toller Verein. Zuletzt war ich ja beim WAC und da ist die Austria nochmal größer. Ich will jetzt in der 2. Liga durchstarten und freue mich auf die neue Saison mit den Young Violets."

Harald Suchard, Trainer Young Violets: "Es ist sehr schön, dass wir mit Raphi Schifferl ab sofort eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung haben. Er war bereits im Frühjahr zweimal bei uns im Probetraining und hat uns mit seinen Qualitäten überzeugt. Ich bin sicher, dass er sich bei uns gut weiterentwickeln kann."

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien