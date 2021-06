Der SKU Amstetten hat einen interessanten Spieler zum Probetraining eingeladen. Der 2. Liga-Klub wird in den nächsten drei Tagen John Frederiksen genauer auf die Beine schauen. Wie sein Berater Okan Ekmekci gegenüber Ligaportal.at bestätigt, wird der 2,02 Meter Hüne in den nächsten drei Tagen beim SKU vorspielen und am Freitag im Testspiel gegen WSC Hertha Wels zum Einsatz kommen.

Der 25-Jährige wurde in Dänemark geboren, besitzt aber die färöische Staatsbürgerschaft. Der baumlange Mittelstürmer, dessen Spitzname "Helicopter" ist, steht noch bis Ende Juli beim finnischen Zweitligisten Musan Salama unter Vertrag. Dort kam er in der laufenden Saison sechsmal zum Einsatz (zwei Tore, zwei Assists).

Frederiksen absolvierte zudem drei Spiele für die U19-Nationalmannschaft der Färöer.

