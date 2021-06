Der FC Blau-Weiß Linz verpflichtet Raphael Dwamena: Der 25-jährige Topstürmer habe in den letzten Tagen im Probetraining "total überzeugt", schreibt der 2. Liga-Meister in einer Aussendung. Dwamena unterschreibt einen Vertrag bis 2023, mit der Option für ein weiteres Jahr.

Raphael Dwamena wechselt zum FC Blau-Weiß Linz. Foto: FC Blau-Weiß Linz

Die Vita des pfeilschnellen und 1,87m großen Stürmers aus Ghana ist mit Vereinen wie Red Bull Salzburg, FC Lustenau, FC Zürich, Levante und Saragossa überragend. "Der Medizincheck am heutigen Vormittag ist ebenfalls sehr gut verlaufen und dabei wurde natürlich auch seine Krankengeschichte genau unter die Lupe genommen", so der FC Blau-Weiß Linz.

Statement von Raphael Dwamena zum Wechsel: „Ich bin so happy, dass mir Blau-Weiß Linz die Chance gibt und werde ewig dankbar sein. Das möchte ich mit Leistung am Platz zurückzahlen. Mein sportlicher Weg ist noch lange nicht zu Ende. Ich fühle mich topfit und will mit Blau-Weiß in den nächsten 2-3 Jahren Großes erreichen“

Statement Sportdirektor Tino Wawra: „Ich habe einen guten Draht zu seinem Berater, zu Ex-Dortmund Profi und Schweizer Teamspieler Philipp Degen. Deswegen war diese Verpflichtung möglich. Hier hat Raphael auch gesehen, dass etwas am Entstehen ist, diesen Weg will er jetzt langfristig mit uns mitgehen. Ich bin sehr stolz, dass wir so einen Topstürmer überzeugen konnten nach Linz zu kommen.“

Statement von Trainer Gerald Scheiblehner: „Man hat schon in den ersten Trainings gesehen, welche Dynamik und welche Qualitäten Raphael hat. Man muss aber am Anfang ein wenig den Druck von ihm nehmen. Jetzt gilt es ihn auf ein ordentliches Fitness-Level zu heben, dann werden wir viel Freude mit ihm haben.“

von Ligaportal