Der Kader des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs nimmt weiter Formen an. Eine Woche nach dem offiziellen Trainingsbeginn kann der Wiener Zweitligist die Verpflichtung von Sebastian Zettl bekanntgeben. Der 19-jährige Steirer kommt leihweise vom SK Sturm Graz.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer zum zehnten Sommer-Transfer der Floridsdorfer: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv über Sebastian erkundigt. Das sportliche und persönlich Feedback über ihn war äußerst positiv, was ihn für uns zu einem sehr interessanten Spieler macht. Mit seinem Potenzial und seiner Flexibilität in der Offensive kann er eine wichtige Stütze in unserem Spiel werden.“

Neuzugang Sebastian Zettl bei seiner Präsentation am FAC-Platz: „Ich bin froh, dass ich mich hier beim FAC in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs beweisen darf. Ich glaube, die 2. Liga ist gerade für junge Spieler eine gute Plattform und diese Chance möchte ich nutzen. Auf das Leben in der Großstadt freue ich mich natürlich auch schon, genauso wie auf das Wiedersehen mit Simon Spari, mit dem ich zusammen maturiert habe.“

Sebastian Zettl begann seine Fußballlaufbahn in der Jugend des SC Seiersberg in der Steiermark. Dort folgte früh der Wechsel in die Akademie des SK Sturm Graz, wo der gebürtige Grazer den gesamten Nachwuchs durchspielte. Im Mai 2020 erhielt Sebastian Zettl seinen ersten Profi-Vertrag beim dreifachen österreichischen Meister und kam dort in der vergangenen Spielzeit zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga sowie einem Einsatz und Treffer im UNIQA ÖFB-Cup.

von Ligaportal, Foto: FAC