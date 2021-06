Die Offensivabteilung des spusu SKN St. Pölten erhält nochmals namhafte Verstärkung: Deni Alar, dessen Vertrag bei Rapid nicht verlängert wurde, wechselt zum SKN St. Pölten. Der 31-jährige Mittelstürmer darf bereits auf eine beachtliche Bilanz in der österreichischen Bundesliga zurückblicken: In insgesamt 273 Bundesligaspielen gelangen dem zweifachen österreichischen Nationalteamspieler 97 Tore und 28 Assists für den SK Rapid Wien, den SK Sturm Graz und den Kapfenberger SV. Der Vertrag des Offensivspielers läuft für eine Saison (plus Option).

Deni Alar sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Nach den Gesprächen mit dem Trainerteam und den Zielvorgaben war ich mir schnell sicher, dass der Schritt nach St. Pölten für mich der richtige ist. Jetzt geht es darum, der Mannschaft Stabilität zu verleihen. Ich möchte nun dabei mithelfen, dass wir mit unseren Fans schnellstmöglich wieder Erfolge feiern können.“

SKN-Vorstandsmitglied Gottfried Denner: „Ich freue mich, dass wir mit unseren Unternehmen einen Beitrag leisten können, einen so hochwertigen Spieler für den spusu SKN zu gewinnen. Ich bin auch überzeugt, dass Deni Alar eine wichtige Stütze der Mannschaft sein wird und die Fans mit ihm viel Freude haben werden.“

General Manager Andreas Blumauer: “Wir haben lange daran gearbeitet, dass Deni zu uns stößt und setzen große Hoffnungen in ihn. Wir sind sehr froh, dass er nun Teil des Rudels ist. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders bei unserem Vorstandsmitglied Gottfried Denner, durch den diese Verpflichtung erst möglich geworden ist.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie