Fabian Ehmann wechselt zum SV Horn. Der 22-jährige Tormann wechselt von Vendsyssel FF (2. Liga Dänemark) ins Waldviertel und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Der 1,89 Meter große Schlussmann wurde beim SK Sturm Graz ausgebildet, ehe er zur Saison 2018/19 zum SV Kapfenberg in die 2. Liga verliehen wurde.

In Kapfenberg kam Ehmann in dieser Spielzeit zu 29 Pflichtspieleinsätzen. In der darauffolgenden Saison wechselte der ehemalige Nachwuchsnationaltormann (u. a. 9 Einsätze in der U21) zum griechischen Traditionsverein Aris Thessaloniki, wo er auf 12 Einsätze in der 1. griechischen Liga kam. Im Jänner dieses Jahres dockte unsere neue Nummer „Eins“ schließlich bei Vendsyssel FF in Dänemark.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Fabian Ehmann ist eines der größten Tormanntalente im österreichischen Fußball. Ich bin sehr glücklich, dass wir auf dieser wichtigen Position einen Mann gefunden haben, der sogar schon über Auslandserfahrung verfügt. Fabian wird uns sicher in der Defensive die Stabilität geben, die nötig ist unsere Ziele zu erreichen.“

„Ich freue mich sehr nach zwei Jahren im Ausland beim SV Horn zu unterschreiben. Ich kenne die Liga gut und möchte hier mit der Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen“, betont Fabian Ehmann.

von Ligaportal, Foto: SV Horn