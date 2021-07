Nächster Neuzugang beim SV Horn: Samuel „Sam“ Biek unterschreibt beim 2. Liga-Klub aus dem Waldviertel. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger begann seine Karriere bei seinem Heimatverein SSV Bad Endbach, ehe er in die Jugendakademie von der TSG Wieseck wechselte. Im Alter von 18 Jahren erhielt Sam Biek ein Stipendium an der Bethel University in Amerika.

In seinem letzten Jahr an der Universität kam der Wechsel zur Western Michigan Broncos University, in die höchste College Liga. Nach Beendigung seines Studiums dockte Biek im Sommer 2020 beim FC Tucson (3. Liga) an, wo er prompt zum Verteidiger des Jahres gewählt wurde. Insgesamt kam Sam Bick in den Jahren 2020 & 2021 auf 19 Einsätze in der Meisterschaft.

Geschäftsführer Andreas Zinkel sagt: „Sam Biek ist ein Mentalitätsspieler der über eine hervorragende Physis und gutes Passspiel verfügt. Über den Umweg USA will er im europäischen Fußball Fuß fassen und es freut mich sehr, dass wir in Zukunft gemeinsam diesen Weg gehen.“

Sam Biek meint: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe hier beim SV Horn. Die ersten Gespräche und Eindrücke waren extrem positiv und ich wurde gut von der Mannschaft aufgenommen. Ich hoffe so viele Spiele wie möglich für Horn zu gewinnen und meinen Teil für den Erfolg der Mannschaft beizutragen.“

von Ligaportal, Foto: SV Horn