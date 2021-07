Nächster Neuzugang beim SV Horn: Paul Gobara wechselt leihweise vom SK Rapid zum Klub aus dem Waldviertel. Der 1,86 Meter große Linksfuß durchlief von der U7 bis zu den Profis alle Mannschaften des SK Rapid. In der Saison 2019/20 feierte Paul Gobara sein Profidebüt in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg. Bei den Rapid Amateuren brachte er es in der letzten Spielzeit auf 16 Einsätze in der 2. Liga.

Geschäftsführer Andreas Zinkel zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung: „Mit Paul Gobara haben wir ein Riesentalent von SK Rapid für die neue Saison für uns gewinnen können. Als Linksfuß wird er mit seiner guten Übersicht und seinem hervorragenden Stellungsspiel mithelfen unserer Abwehr die nötige Sicherheit zu geben.“

von Ligaportal, Foto: SV Horn