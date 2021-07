Mohamed Camara wechselt, vorbehaltlich der notwendigen Formalitäten, von SR Delémont zum SV Horn. Der 1,87 Meter große Stürmer aus Guinea wechselt von SR Delémont (4. Schweizer Liga) ins Waldviertel. Der 25-Jährige bestach in der Schweiz mit einer beachtenswerten Treffsicherheit. In drei Saisonen erzielte der Vollblutstürmer in 56 Pflichtspielen 50 Tore. Nun geht der Stürmer in der 2. Liga auf Torejagd.

Ausgebildet wurde Mohamed Camara beim französischen Spitzenverein Racing Straßburg. Von 2016 bis 2018 ging der physisch starke Angreifer für zwei Saisonen zurück in seine Heimat, ehe er im Sommer 2018 in der Schweiz andockte.

„Mo Camara entspricht genau den Vorstellungen, die wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein großgewachsener, körperlich sehr robuster Spieler, der eine beachtliche Torquote vorweisen kann, auch wenn bis jetzt nur in einer unterklassigen Liga. Nun macht Mo Camara seinen ersten Schritt im Profifußball und wir freuen uns sehr, dass er sich für den SV Horn entschieden hat“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

von Ligaportal, Foto: SV Horn