Der SKU Ertl Glas Amstetten kann mit Sefik Abali eine Verstärkung für die Abwehr präsentieren. Der 19-Jährige wechselt vom Türkischen Erstligisten Göztepe ins Mostviertel. Zuvor kickte der 1,92m große Innenverteidiger für den FC Wacker Innsbruck und den FC Wacker Innsbruck II in der 2. Liga. Erst diesen Sommer verließ er die Tiroler in Richtung Türkei. Aktuell scheint Abali im Kader des Türkischen U21 Teams auf.

Sefik Abali wurde in Innsbruck geboren und machte die ersten Bekanntschaften mit dem runden Leder beim SV Telfs. Schon bald wurde der FC Wacker Innsbruck auf sein Talent aufmerksam und holte ihn in seine Talenteschmiede. Von dort schaffte er den Sprung in die Akademie Tirol und in weiterer Folge wieder zurück zum FC Wacker. Mit 17 Jahren feierte Sefik Abali sein Debüt in der 2. Liga – zwölf weitere Spiele sollten folgen.

Amstetten-Trainer Jochen Fallmann über den Transfer: „Sefik Abali ist noch ein junger Spieler, der unter Thomas Grumser in Innsbruck schon viele und auch einige wichtige Spiele gemacht hat. Er wird uns mit seiner Einstellung und seiner Mentalität im Abwehrzentrum auch verstärken.“

von Ligaportal, Foto: SKU Amstetten