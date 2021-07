Pascal Macher und Dennis Schmutz wechseln zum SV Horn. Mit den beiden 20-Jährigen verpflichtet der 2. Liga-Klub zwei vielversprechende Spieler mit großem Potenzial. Pascal Macher kommt von den Young Violets, Dennis Schmutz stößt vom SC Zwettl zum SV Horn.

Pascal Macher wechselt von den Young Violets nach Horn und erhält einen Vertrag über zwei Saisonen. Der mehrfache österreichische Nachwuchsinternationale (36 Einsätze von U15 - U19) kann sowohl rechts in der Verteidigung als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Seine Karriere startete Pascal Macher beim Wiener Sportclub, ehe er zur Wiener Austria wechselte. Beim Wiener Traditionsverein schaffte er schließlich über die Akademie den Sprung zu den Young Violets, wo er in den letzten drei Spielzeiten zu 45 Einsätzen in Österreichs zweithöchster Spielklasse kam.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Pascal hat als junger Spieler schon einige Erfahrung in der 2. Liga sammeln können. Mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner guten fußballerischen Ausbildung wird er in den nächsten zwei Saisonen ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein.“

Mit Dennis Schmutz holt sich der SV Horn einen waschechten Waldviertler ins Team. Der gebürtige Gmünder und ebenfalls ehemaliger Nachwuchsteamspieler, verstärkt ab sofort das zentrale Mittelfeld des SV Horn. Die ersten Fußballstationen in seiner Kindheit waren SC St. Martin und der USC Bad Großpertholz. Mit 14-Jahren wechselte Dennis Schmutz in die Akademie von Red Bull Salzburg, die er bis zur U-18 durchlief. Danach schnürte der Youngstar für jeweils ein Jahr seine Schuhe beim USK Anif und beim Salzburger AK 1914 in der Regionalliga. Im Sommer letzten Jahres führte ihn sein Weg wieder zurück ins Waldviertel zum SC Zwettl in die Landesliga.

„Dennis hat eine hervorragende Ausbildung genossen und will jetzt im Profifußball Fuß fassen. Er hat in den Trainings einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und wir freuen uns, dass wir mit einem Spieler aus der Region gemeinsam diesen Weg gehen können“, so Zinkel.

von Ligaportal, Fotos: SV Horn