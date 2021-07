Der SV Horn fixiert mit Marcel Schelle den nächsten Neuzugang im Vorfeld der Saison 2021/22. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei den deutschen Traditionsvereinen Rot-Weiß Erfurt, FC Ingolstadt 04 und FC Erzgebirge Aue ausgebildet. Seine erste Station im Erwachsenenfußball war der SV Seligenporten in der Regionalliga Bayern (4. Deutsche Liga).

Nach zwei Jahren folgte in der Saison 2018/19 der Wechsel zum dortigen Ligakonkurrenten VfB Eichstätt, ehe er in der darauffolgenden Spielzeit zum VfB Lübeck in die Regionalliga Nord wechselte. Dort trainierte und spielte er für ein halbes Jahr unter unserem Cheftrainer Rolf Landerl, wobei er zu 16 Pflichtspieleinsätzen kam. Im Winter 2020 zog es Marcel Schelle wieder zurück zum VFB Eichstätt. Ab Sommer letzten Jahres war er schließlich bei Viktoria Aschaffenburg aktiv, wo er mit seiner Mannschaft den Meistertitel feiern konnte. Der Aufstieg in die 3. Liga wurde im Playoff nur knapp verpasst. Insgesamt brachte es Marcel Schelle bis jetzt auf 79 Einsätze in den deutschen Regionalligen, wobei ihm acht Tore gelangen.

„Durch die guten Kontakte unseres Trainers Rolf Landerl konnten wir die Verpflichtung von Marcel Schelle fixieren. Eigentlich wollte Marcel dem Fußball den Rücken kehren, in mehreren Gesprächen konnten wir ihn jedoch davon überzeugen, in Österreich sein Glück zu versuchen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel das Zustandekommen des Transfers und meint weiter: „Marcel Schelle ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der über eine sehr gute Übersicht und ein qualitativ hervorragendes Passspiel verfügt. Ich bin guter Hoffnung, dass er unser Offensivspiel in dieser Saison bereichern wird.“

