Der SKU Amstetten hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit Mario Vojkovic konnte ein erfahrener Linksverteidiger vom kroatischen Erstligisten NK Istra verpflichtet werden. Der 26-jährige geborene Klagenfurter begann seine Karriere beim FC Kärnten und wechselte bereits im Jugendalter nach Kroatien, wo er diverse Nachwuchsabteilungen von Hajduk und RNK Split durchlief. Vojkovic unterzeichnet beim SKU einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres.

Insgesamt verbrachte der Linksfuß mehr als 10 Jahre in Kroatien ehe er im Sommer 2019 zur SV Ried wechselte. Nach einem Jahr im Innviertel durfte der einstige U18 Teamspieler Österreichs den Meistertitel in der 2. Liga bejubeln. Beim Duell mit dem SKU Ertl Glas Amstetten in Ried stand der 1,86m große Abwehspieler übrigens in der Startelf der Rieder. Insgesamt bestritt Vojkovic für die Wikinger in dieser Saison 16 Pflichtspiele. Nach einem Jahr in Österreich zog des den österreichich-kroatischen Doppelstaatsbürger wieder zurück an die Adriaküste, wo er beim NK Istra 1961 aus Pula anheuterte.

Trainer Jochen Fallmann über den jüngsten Neuzugang: "Wir haben uns für diese Position sehr lange nach einer Verstärkung umgesehen. Es war nicht einfach Spieler zu finden die unserem Anforderungsprofil entsprechen. Wir sind davon überzeugt, mit Mario die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Er ist ein dynamischer Linksfuß, der mit seinem Offensivdrang auf der Außenbahn für Druck sorgt und zudem die Liga gut kennt."

von Ligaportal; Foto: zVg