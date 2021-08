Das Amstettner Transferkarussel nimmt noch einmal Fahrt auf: Stürmer David Peham verlässt den SKU Amstetten und wechselt innerhalb der 2. Liga zum GAK. Man habe sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt, heißt es in einer Aussendung der Niederösterreicher.

"David Peham spielte etwas mehr als sechs Jahre lang überaus erfolgreich für den SKU und er verdient es daher, dass wir seinem ausdrücklichen Wunsch auf einen Wechsel nachkommen", sagt der sportliche Leiter Harald Vetter.

Der 29-Jährige entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Leistungsträger und Top-Scorer der 2. Liga. Es war seit jeher sein großer Wunsch, eine Profikarriere einzuschlagen. Mit dem Wechsel nach Graz kann er dies nun realisieren.

Einen Ersatz hat der SKU bereits gefunden: Nachdem sich der Abgang von Peham bereits abzeichnete, wurden die Amstettner Vereinsverantwortlichen am Transfermarkt ebenfalls aktiv. Mit dem gebürtigen Linzer Thomas Mayer verpflichtet der SKU Ertl Glas einen Angreifer, der mit über 100 Einsätzen sowie 45 Scorerpunkten reichlich Erfahrung in der 2. Liga mitbringt. Der 26-Jährige spielte unter anderem für die SV Ried, den FC Liefering und den SC Austria Lustenau. Vor einem Jahr zog es Thomas Mayer zu Hull City in die englische League One (3. Liga), wo er mit den "Tigers" den Wiederaufstieg in die Championship (2.Liga) feiern durfte.

Nach 14 Pflichtspieleinsätzen in der Liga sowie diversen Cup-Bewerben entschloss sich Thomas Mayer zur Rückkehr nach Österreich und wird an der Seite von John Frederiksen den Angriff beim SKU Ertl Glas Amstetten verstärken.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal