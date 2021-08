Der FC Dornbirn 1913 verpflichtet den Defensivspieler Matheus Favali. Der 25-Jährige besitzt sowohl die brasilianische als auch die italienische Staatsbürgerschaft und kann mehrere Positionen in der Defensive bekleiden. Der Rechtsfuß erhält bei den Rothosen einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Trainer Eric Orie: „Matheus Favali ist ein Spieler mit guten Zweikampf-Werten und einem guten Charakter. Er ist flexibel einsatzfähig und gibt dem Team mehr Möglichkeiten variabel zu spielen."

Peter Handle, Sportlicher Leiter: „Aufgrund der Langzeitausfälle von Mario Jokic und Christoph Domig haben wir mit Matheus Batalha Favali einen Spieler verpflichtet, der in der Defensive variabel einsetzbar ist. Matheus hat bereits in England Profi-Luft geschnuppert und wird uns in der derzeitigen Situation sicherlich weiterhelfen."

von Ligaportal; Foto: FC Dornbirn